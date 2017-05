Brann i båt ved Vestre Åmøy

– Vi har fått melding om brann i maskinrommet på en fritidsbåt som ligger i området nord for Lineholmen, sier Owe Frøland, redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS), til Aftenbladet.

To personer skal ha vært om bord da det begynte å brenne.

– Begge er plukket opp av en annen båt og kjøres til land, opplyser Frøland.

Operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt opplyser at den ene muligens er utsatt for røyk og at vedkommende sjekkes av helsepersonell.

Brannbåten «Vektaren» og politibåten er på stedet. Redningsskøyta RS «Sjømann» er også i området.

Også et Sea King-helikopter ble klargjort, men dette avbrøt flygningen da det ble klart at de to personene var berget av en annen båt.

HRS fikk melding om brannen ved 12.30-tiden lørdag formiddag.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.

