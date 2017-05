Brann ved Dalsnuten

– Det var lærere som var på vei opp til Dalsnuten på klassetur som meldte fra til oss. De meldte at det var god fyr og vi har også fått inn bilder fra Norsk Luftambulanse sitt helikopter. De viser at det er god fyr og at det har spredt seg ganske godt, sier vaktleder Svein Nesse ved Rogaland Brann- og Redning til Aftenbladet like etter klokken 11.

Han opplyser at brannvesenet har instruert lærerne til å gå ned fra Dalsnuten med klassene sine. Ved 11.30-tiden er det tre brannbiler på plass, og politiet er også på stedet.

– Vi har fått dem til å evakuere ned. Vi ønsker ikke å ha folk der oppe, hvis vinden plutselig skulle snu. Derfor har vi fått dem til å gå i sikkerhet, sier Nesse.

Mange i området

Turistforeningen arrangerer i dag Opptur, et opplegg for alle distriktets 8. klassinger. Derfor er det mange ungdommer i området.

Det er på østsiden av Revholstjørn det brenner. Dette vannet ligger langs den ene stien opp til Dalsnuten. Aftenbladets reporter på stedet opplyser at skoleklassene evakueres ned via den andre stien, som går på andre siden av vannet.

– Nå evakuerer de ungdommene ned fra fjellet. Det er speidere og frivillige som har merket løypa, sier reporter Julie Teresa Olsen.

Karina I. Knutsen

Elever på vei ned

Andrea Stenshorne Simonsen går på Austbø ungdomsskole på Hundvåg. Skolen er en del av den nasjonale satsingen Opptur, Turistforeningens opplegg for 8. klassinger. Den inkluderer skoler fra Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Andrea Stenshorne Simonsen var på toppen og så brannen starte og utarte seg.

– Folk begynner å dra ned igjen til parkeringsplassen nå. Lærerne får ned elevene, melder hun.

Pål Christensen

Forsøkte å slukke med vannflasker

Martine Vold, lærer ved Tastarustå skole, sto 50 meter fra da begynte å brenne.

Hun prøvde å slukke brannen.

- Vi brukte alt vi hadde av vannflasker og termoser i et forsøk på å hindre spredning. Deretter begynte jeg å slå med jakken min, sier hun og viser frem en sotete sportsjakke.

Anne Elin Piel, lærer ved St. Svithun ungdomsskole, var også i nærheten da det begynte å brenne.

- Alt handlet om å sikre elevene. Vi fikk stanset flere av ungdommene som var på vei opp mot Dalsnuten og styrt dem i riktig retning.

De to lærerne forteller at evakueringen gikk rolig for seg.

- Vi var mange voksne og følte at vi fikk raskt kontroll på ungdommene.

Julie Teresa Olsen

Kristoffer Naustvik (13) var like i nærheten da det begynte å brenne:

– Jeg var aldri redd, og det tror jeg ikke noen av de andre elevene var heller. Vi følte at de voksne hadde kontroll over situasjonen, sier han.

Thomas Haave Nilsen

Pumpene er ute

– Vi har fått ut alle mannskaper og de begynner å danne seg et bilde av hvor stor brannen er. Foreløpig kan vi ikke si at vi har kontroll, men vi er i ferd med å få ut utstyr og pumper i terrenget, sier John Helle ved Rogaland brann og redning klokken 12.

– Blir skogbrannhelikopteret rekvirert?

– De er informert, men det er foreløpig ikke tatt noen beslutning på om de skal rekvireres. Men vi har forhåndsvarslet dem.

Kjenner ikke brannårsaken

Operasjonsleder Henning Andersen i Sør-Vest politistrikt sier til Aftenbladet klokka 12.00 at politiet er i området for å ivareta sikkerheten. Samtidig opplyser han at politiet allerede nå forsøker å få klarhet i hvordan brannen har oppstått.

- Akkurat nå har vi ingen holdepunkter for hvordan brannen startet. Dette undersøkes fortløpende, sier operasjonslederen.

Ikke spredningsfare

Jone Rosnes, politiets innsatsleder på stedet, opplyser at det for øyeblikket ikke er spredningsfare.

- Det er gunstige vindforhold og vann pumpes opp fra tjørnet som ligger like ved, sier Rosnes.

Like etter klokken 12 opplyser han at alle som var i området er evakuert bort, og at det nå kun er brannmannskaper og andre som bistår i slukningsarbeidet på stedet.

Foreløpig vet de ikke årsaken til brannen, men politiet har allerede fått inn flere tips og ønsker også ytterligere informasjon fra folk som har vært i området da brannen startet.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.