Fredag 16.25 la politiet ut en melding om at det brenner i noen busker ved Kvaleberg i Hillevåg.

Buskene er like ved Adventistkirken. Det meldes om mye røyk på stedet.

Nødetatene kom raskt til stedet, og brannen ble slukket like over klokken halv fem.

Kvart på sju fredag kveld melder politiet at to tenåringsgutter er mistenkt for å ha lekt med ild i området. Politiet har vært i kontakt med guttene og foreldrene deres.