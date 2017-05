Butikktyv gikk til angrep på ansatt

På twitter skriver operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt at hendelsen skjedde klokka 10.00 onsdag formiddag.

Det var da en ansatt konfronterte kvinnen med at hun stjal at 31-åringen skal ha gått til angrep. Nå er hun anmeldt både for tyveri og for kroppskrenkelse.

En drøy time etter hendelsen på Lura var det en tilnærmet identisk situasjon Rema 1000-butikken på Jernbanelokket i Stavanger.

På twitter skriver operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt at en 49 år gammel mann gikk til angrep på en ansatt fordi denne nektet ham adgang til butikken.

Grunnen til avvisningen skal være at 49-åringen er erklært uønsket på grunn av tidligere tyverier.

Både 49-åringen som angrep og den butikkansatte vil anmelde forholdet.