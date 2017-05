Dale-sjefen etterforsket for bedrageri

Like før han skulle starte i jobben som daglig leder i Dale Eiendomsutvikling, ble Svend Erik Haavik politianmeldt for bedrageri av sin forrige arbeidsgiver. Kristiansand kommune avdekket at Haavik, som ansatt i regnskapsavdelingen, hadde dobbeltfakturert timer slik at han fikk utbetalt rundt 40.000 kroner han ikke skulle hatt.