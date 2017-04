De to guttene funnet i god behold

Operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt forteller at de to ble funnet av letemannskaper like før klokken sju tirsdag morgen.

– Det skal ha vært mannskaper fra Røde Kors som fant dem. De skal være i god behold. Jeg har ingen detaljer ennå om hva som skjedde i går, eller om hva de har gjort i løpet av natten. jeg vet ikke om de har gravd seg ned, sier Jensen.

De to guttene skulle gå fra Børsteinen turisthytte til Sandvatn turisthytte, en strekning på rundt 15 kilometer. Da de ikke møtte på Sandvatn, ble politiet kontaktet ved 20.30-tiden mandag kveld.

– Trolig mellom hyttene et sted

Frivillige fra Rovernes beredskapsgruppe og Røde Kors ble raskt kontaktet og de sendte scootere inn til de to turisthyttene.

– Roverne, som dro til Børsteinen, kunne se at de var skrevet inn der, dermed vet vi at guttene har vært der. Begge hyttene er tomme, så spørsmålet er hvor guttene er. Sannsynligvis er de mellom de to hyttene et sted, sier operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Fjellvante gutter

Mandag kveld var det dårlig vær, med både nedbør og vind, i området. Tirsdag morgen er både været og sikten noe bedre, ifølge Jensen.

– Selv om guttene er unge, betegnes de som fjellvante. De har god erfaring med fjellet og det å overnatte ute. De har overnattet i snøhule før og har både kart, kompass, GPS, sovepose, liggeunderlag og spade med seg, sier Jensen.

Han håper og tror at de vil finne guttene i god behold.

– Vi har et godt håp om at vi skal finne dem i god behold.

Søker mellom hyttene

– Er det aktuelt å sette inn Sea King i letingen?

– Per nå er det ikke aktuelt, men Hovedredningssentralen er inne i loopen vår. Per nå er Roverne og Røde Kors på vei mot hverandre fra hver sin hytte. De søker både til fots og med scootere, sier Jensen.

Hvorvidt det blir aktuelt å sette inn helikopter i søket etter hvert, vil avhenge av blant annet vær- og siktforhold.