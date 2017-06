Tirsdag kveld ble vinneren av Den store journalistprisen offentliggjort i Trondheim. De tre Aftenblad- journalistene Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass mottar prisen for saken Glassjenta.

I år var det 21 nominerte til prisen, alt fra Aftenpostens Panama papers til Dagbladets kjente tegner Finn Graff. Prisen har blitt delt ut av Norsk Presseforbund hvert år siden 1991 og er ved siden av SKUP regnet for å være den gjeveste journalistprisen.

Fakta: Den store journalistprisen Det er Norsk Presseforbund som deler ut. Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk rikskringkasting, TV 2 og Fagpressen står bak. Prisen ble delt ut på et arrangement i Trondheim tirsdag. Prisen er på 100.000 kroner. Hensikten med prisen er å oppmuntre til og hedre kvalitet i journalistikken. I fjor ble prisen delt mellom Vegard Venli i Kommunal Rapport og Dagbladets Tomm W. Christiansen og Anders Fjellberg. I årets jury satt Kirsti Husby (Mediebedriftene), Silje Hovland (TV2), Tove Lie (Fagpressen), Ole Torp (NRK), Finn Våga (NJ og Stavanger Aftenblad), Harald Stanghelle (Norsk redaktørforening).

Endrer barnevernet

– Det er stort. Dette er den største prisen man kan vinne som journalist i Norge. Hans Petter har til og med gått til innkjøp av dress, sier Thomas Ergo.

Han mener prisen er en bekreftelse på at Aftenbladet våger å satse.

– Det ligger dristighet bak dette. Ledelsen var villige til å risikere at saken kunne bli lagt død dersom det skulle bli nødvendig, slik det er i saker som handler om sårbare personer.

I ettertid av saken har det blitt utført granskinger av barnevernet, og både fagfolk og politikere spør seg hvordan systemet kan bli bedre.

– Det handler om å ta en femten år gammel jentes anklager på alvor. Dette er en sak som fort kunne havnet i søppeldunken.

Fakta: Disse var nominert til Den store journalistprisen De nominerte i 2017 er: Sonja Holtermann i Utdanning for bidraget «Overgrep i skole og barnehage». Lars Taraldsen i Teknisk Ukeblad for bidraget «Fra Vestlandet til Pyongyang». Grete Holstad, Norunn Bergesen, Rune Petter Ness, Espen Bakken, Jonas Nilson, Glen Musk, Frank Lervik, Ingrid Meisingset, Marit Bardal og Hilde Skjesol i Adresseavisen for bidraget «Klasse 10 C». Hilde Skjesol og Richard Sagen i Adresseavisen for bidraget «Sverres valg». Annemarte Moland og Paal Wergeland i NRK Nyheter for bidraget «Overgrep på barnerommet». Ann-Iren Finstad i NRK Nyheter for bidraget «Informantsaken». Mohammed Alayoubi, Olav Døvik og Christine Svendsen i NRK Nyheter for bidraget «På innsiden av førerkortligaen». Kjersti Strømmen i NRK Nyheter for bidraget «Da skredet tok jentene». Kenneth Hætta, Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen i VG for «Tysfjord-saken». Leif Welhaven, Anders K.Christiansen, Sindre Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes i VG for bidraget «Nådeløs åpenhet». Rolf Widerøe, Gordon Andersen, Morten Hopperstad, Bjørnar Tommelstad i VG for «Treholt-bløffen». Ingunn Økland i Aftenposten for «Hjorths litterære metode». Christina Pletten og Øystein Kløvstad Langberg i Aftenposten for bidraget «Velgeropprøret». Nina Selbo Torset, Sigurd Bjørnestad, Lars Inge Staveland, Per Kristian Aale, Trond J. Strøm i Aftenposten for «Panama Papers». Erlend O. Arntsen for boken «Fremmedkrigerne» utgitt på Kagges Forlag. Tarjei Leer-Salvesen i Fædrelandsvennen for bidraget «Innsyn.no». Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, Geir Ramnefjell og Arve Bartnes i Dagbladet for bidraget «Kongemakta». Finn Graff i Dagbladet for hans mangeårige virke som avistegner. Bernt Jakob Oksnes i Dagbladet for «Plastpostegutten». Thomas Ergo, Rune Vandvik, Hans Petter Aass i Stavanger Aftenblad for «Glassjenta». Thea Steen for sin journalistikk om livmorhalskreft som frilanser.

– God journalistikk nytter

Det var Harald Stanghelle fra Norsk redaktørforening som delte ut prisen. I juryens begrunnelse påpekte han at reportasjen om «Glassjenta» førte til stortingsdebatt og en «nærhetsreform i barnevernet».

– Menneskerettsbrudd er erkjent. Systemsvikt er dokumentert. Rutiner er endret. I sum er landet vårt blitt noe bedre for samfunnets stebarn, sa Stanghelle.

Han fortsatte med å fortelle at god journalistikk nytter.

– Den gjør noe med oss. Som menneske. Og som nasjon. Vi trenger den og vi trenger den sårt.

Flere priser

Glassjenta har allerede mottatt flere priser. I april fikk de diplom for fremragende journalistikk under journalistkonferansen Skup. Denne prisen ble blant annet begrunnet slik: «Dette er den første kartlegging av Barnevernets langflytting av barnevernsbarn. Og det er første gang det er gjort en total statistikk over hendelsene i ett barnevernbarns dramatiske hverdag – hendelse for hendelse; en unik dokumentasjon».