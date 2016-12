Det blåser seg til på Jæren: - Ikke veldig unormalt

Det er heftig her nede nå, men ikke veldig unormalt, sier Frank Meland som hadde tatt med sønnen Ingvald (11) til Reve havn 2. juledag.

– Det er dette som er Jæren, sier Frank Meland og smiler.

De har akkurat vært nede på moloen for å se de kraftige bølgene på nært hold. Nå er de på vei tilbake for å komme seg hjem til nok et julemåltid.