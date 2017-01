Det svakeste boligmarkedet i landet i 2016

Stavanger og Sandnes hadde den svakeste prisutviklingen i landet i 2016 med en nedgang på henholdsvis 2,6 prosent og 1,4 prosent. Sterkest var prisutviklingen i Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent.

I gjennomsnitt steg boligprisene med 8,3 prosent.

– Det er betydelig høyere enn hva de fleste spådde ved inngangen av året. Vi forventer at den sterke utviklingen vil fortsette de første månedene i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Lavere aktivitet

I 2016 er det solgt 85.449 boliger, noe som er 3,1 prosent færre enn i 2015.

– Det har vært lavere aktivitet i boligmarkedet i de fleste deler av landet i desember. Når det gjelder 2016 under ett er det særlig Oslo og Rogaland som har dratt totalomsetningen ned, da antall solgte boliger her har sunket med henholdsvis 7,6 prosent i Oslo og 9,9 prosent i Rogaland sammenlignet med 2015, sier Dreyer.

Færre boliger for salg

Ved utgangen av måneden var det 10.542 boliger til salgs, noe som er 12,5 prosent færre enn for ett år siden.

– Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag. Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

Tall fra boligmarkedet i desember viser at forrige måned var den sterkeste desember-måneden siden Eiendom Norge startet sine målinger i 2003.

– Boligprisene steg med 0.5 prosent i desember. Knapt noen området opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, forteller Dreyer.

Eiendom Norge

– Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året. Prisnivået i Oslo er nå betydelig høyere enn i de andre store byene i Norge. Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, avslutter Dreyer.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi.

