Tenk deg en by der du kan gå på skøyter når du vil, låne bøker når det passer deg og arrangere møter i bydelshuset når andre sover. Det er en slik by ordføreren vil du skal ha

– Vi ønsker oss en by som er enda mer åpen for innbygerne våre. Der innbyggerne selv kan bestemme hvordan og når de skal benyttene byggene, sier ordfører Christine Sagen Helgø til Aftenbladet. Vi møter henne på Sølvberget sammen med Bjørg Tyssdal Moe (KrF) og Per A. Thorbjørnsen (V). De tre deler et tydelig engasjement for ordførerens visjon som første gang ble luftet i nyttårstalen.

«Terror skaper frykt og frykt fører til skiller: både fysiske og mentale. I København har de tenkt annerledes. Der har de døgnåpne bibliotek og idrettshaller. Tenk hvis Sølvberget og Sørmarka arena kunne være åpne og tilgjengelig for alle, alltid.Slik mener jeg vi skal møte framtiden: med åpenhet og med gode møteplasser. Slik motvirker vi utenforskap.» Sa ordføreren første nyttårsdag: