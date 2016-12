Dyrere å feilparkere over nyttår

Det betyr at feilparkering på offentlige arealer gjennomgående vil bli dyrere. For private parkeringsplasser vil endringen bli langt mindre, og kanskje i noen tilfeller føre til rimeligere bøter, eller kontrollsanksjoner som det nå heter.

Det er fortsatt viktig å skille mellom gebyrer, som politiet og kommunen kan ilegge, og kontrollsanksjoner, som er parkeringsselskapenes ris bak speilet.

Dersom du feilparkerer i strid med trafikkskilt kan du etter nyttår få et parkeringsgebyr på kroner 900.

Dersom du ikke trekker lapp på steder med gratis parkering, for eksempel ved kjøpesenter, kan du få 300 i kontrollsanksjon.

Dersom du bryter andre parkeringsvilkår, for eksempel ved å betale for lite eller parkere lengre enn tillatt makstid, blir ekstraregningen på 600 kroner. Det samme gjelder hvis du parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.

Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede blir den såkalte kontrollsanksjonen på kroner 900. I tillegg risikerer du at bilen din blir tauet bort.

Er regningen ikke betalt innen tre uker, forhøyes beløpet med 50 prosent.

– Noe av det viktigste med regelendringene er at det blir like regler overalt. Jeg regner også med at en del bilister blir mer varsomme når det blir såpass mye dyrere å feilparkere mange steder, sier Christian Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering.

Det kommunale selskapet gir i løpet av et gjennomsnittsår ut om lag 6–7000 kontrollsanksjoner. Disse lyder i dag på 300 kroner. Fra årsskiftet vil prisen for de aller fleste av disse forseelsene gå opp til 600 kroner. Unntaket er de som parkerer på handikapp-plass uten bevis. De vil måtte ut med 900 kroner. Et raskt overslag kan tyde på at inntektene i selskapet kan øke med om lag 2 mill. på årsbasis.

– Det gjenstår jo ennå å se om vi får færre overtredelser neste år. Kontrollsanksjonene er riktignok en del av våre totalinntekter, men det er jo drift av parkeringsanleggene som er grunnlaget for vår forretningsdrift, sier Tønnevold.

Det nye regelverket slår også ettertrykkelig fast at ansatte som utfører kontroll med parkerte biler, ikke skal gis lønn, bonus eller andre ytelser, avhengig av antall ilagte reaksjoner.

Stavanger parkering har ingen bonus for særlig nidkjære trafikkbetjenter, og ifølge Tønnevold er det ingen store, private aktører som har det, heller.

– Jeg kjenner ikke til at noen opererer slik. Dette tror jeg mest er en seiglivet konspirasjonsteori, sier Tønnevold.

At noen trafikkbetjenter er kjappere på pletten enn andre, er det vanskelig å komme utenom. de nye reglene gir bilistene en ørliten galgenfrist.

Fra 1. januar vil du ikke lenger bli straffet når du er to minutter for seint ute. Først fem minutter etter at billetten har utløpt, kan betjenten skrive ut regningen.

Svært mange har nok i årenes løp ment at de har blitt ilagt uriktige forelegg og gebyrer av ivrige parkeringsvakter. Fra nyttår blir det enklere å klage, siden det innføres en ny Parkeringsklagenemnd, som omfatter alle aktørene på markedet.

Klager du på et parkeringsgebyr ilagt av politiet eller kommunen eller politiet skal denne fortsatt behandles av tingretten.

Har du derimot fått en kontrollsanksjon, kan du klage avgjørlsen inn for den nye Parkeringsklagenemnda. Den skal ha sete i Oslo, bemannes av 4,8 årsverk og ha et budsjett på 7,5 millioner i året. Klagefristen er tre uker fra du har fått lappen under vindusviskeren.