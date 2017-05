«Eksemplarisk oppførsel» på russ i Kongeparken

Så langt har politiet ikke registrert noen alvorlige hendelser på landets største russetreff.

–Hvis dette fortsetter, lover det godt for resten av arrangementet. De aller, aller fleste har oppført seg eksemplarisk, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Det eneste som kan nevnes er noen mindre alvorlige forhold.

–Noen er blitt bortvist fra parken. Og én er tatt med inn til politiarresten i Stavanger. Han returnerte til parken etter først å ha blitt bortvist, sier Jensen.

For én av russebussene fikk Kongeparken-oppholdet en brå avslutning. Samtlige 24 medlemmer på bussen ble utvist fra parken for resten av helgen på grunn av mistanke om narkotikabruk. Politiet bisto arrangørene med å kaste dem ut. Bussen blir sperret for videre bruk fram til søndag.