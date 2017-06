El-sykkelbatteri forårsaket trolig brann

Nødetatene fikk melding om røyktuvikling og brann i en leilighet på Tasta like før klokken 05.30 torsdag morgen.

– Slukket før nødetatene kom til stedet. Beboer på adressen, en mann i 30-årsalderen, var ute av leiligheten og ble tilsett av helsepersonell, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge politiet har brannen angivelig startet i et el-sykkelbatteri.

Klokken 05.50 meldte brannvesenet at brannen var under kontroll og at deres mannskaper da drev etterkontroll og utlufting.

