Enebolig i full fyr på Sandved: To små gutter innrømmer å ha lekt med ild

Nødetatene har akkurat kommet frem til en adresse i Sandved terrasse i Sandnes, hvor en enebolig står i full fyr.

Dette forteller Øyvind Hansen i Rogaland Brann og redning til Aftenbladet ti over fire, fredag ettermiddag. Klokken 1623 fredag skriver politiet at det ikke er behov for evakuering av naboer, fordi det er god avstand mellom boligene i denne gata.

– Det bor ikke folk i huset, opplyser innsatsleder Morten Vassvik i politet til Aftenbladet.

Politiet mener brannen kan ha startet på utsiden av huset. Politiet leter med hund for å finne ut om det har vært folk rundt huset den siste tiden.

– Det røyker fremdeles litt fra huset, men brannvesenet begynner å få kontroll, sier Vassvik klokken 1647.

Brannvesenet driver nå med etterslukking.

Lekte med ild

Halv sju fredag kveld opplyser politiet at to små gutter har innrømmet å ha lekt med ild i eller ved huset.

Foreldrene er kontaktet og er i samtaler med politiet.

Fredrik Refvem

