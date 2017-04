Fant død mann under kai

Etter funn av en tom båt med motoren i gang, satte politiet i gang en leteaksjon etter båtføreren. Både helikopter, brannbåt og redningsskøyte deltok i letingen. Det ble også søkt på land.

- Vi startet vårt strandsøk i 18.30-tiden. I tillegg til politi har redningsdykkere fra brannvesenet og et Sea-king helikopter deltatt i søket. En mann, antatt omkommet, er observert under et kaianlegg like ved småbåthavnen i Breivik, sier politiets innsatsleder Einar Johannesen til Aftenbladet.

Funnet ble gjort fra land klokken 19.12, og like etter var dykkere på vei ut til kaien for å få mannen opp.

– Pårørende til den savnede båtføreren er informert om at det er funnet en død person, men vi har ennå ikke sikker identifikasjon av mannen som er funnet, sier operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt.

Flere observasjoner

Innsatsleder Einar Johannesen sier at politiet har vært i kontakt med flere vitner. Den første observasjonen som kan knyttes til ulykken ble gjort allerede klokka 12.00 lørdag formiddag.

- Et vitne forteller at han da så en båt som kjørte på et skjær utenfor småbåthavnen. Båten skal imidlertid ha kommet seg løs igjen, sier Johannesen.

Senere skal en annen person ha sett en mann i sjøen. Vitnet trodde at det var en dykker og meldte derfor ikke fra.

- Da meldingen om at en tom båt drev i området, ble leteaksjonen startet, sier innsatslederen.