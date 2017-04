Fjelltun bibelskole legges ned

– Neste år ville ført til betydelig underskudd, og styret innser at det ikke er økonomisk grunnlag for det vi ønsket å få til med skolen, sier styreleder Hans Arne Sanna til www.nlm.no.

– I utgangspunktet blir det oppsigelser, men vi ønsker å ivareta de ansatte på en best mulig måte, og det vil vi særlig være opptatt av i tiden fremover.

Fjelltun skulle blant annet åpne for en surfelinje, men skolen måtte da hatt omkring 30 elever for å gjøre det gjennomførbart.

Færre norske

En stor andel av elevene har i de siste årene ikke vært norske statsborgere. Det har kommet signaler fra undervisningsdepartementet om at regelverket for bibelskoler kan bli endret slik at det ikke lenger blir mulig at en stor andel av elevene ikke er norske, skriver www.nlm.no.

– Nedleggelsen skyldes ikke dette signalet fra norske myndigheter. Vi har selv vedtatt et litt strengere inntaksreglement når det gjelder elevenes kompetanse i norsk språk. Resultatet er at bare fem elever har blitt tatt opp så langt. Ingen av disse er norske statsborgere, sier rektor Knut Heng.

Håp om fremtiden

Både rektor Knut Heng og generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland gir uttrykk for at det er tro og håp om at noe nytt kan åpnes ved Fjelltun.

– Jeg håper at vi kan være nytenkende i NLM fremover, og kanskje kan vi også starte noe nytt ved Fjelltun som har fremtiden foran seg, sier Åsland.

