Flere strømbrudd 2. juledag

Sandnes

Klokken 18 var 1412 kunder på Lauvvik, Høle, Ims og deler av Riska uten strøm, opplyste Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lyse.

En halvtime senere var tallet nede i 70, de fleste i Ims-området, ifølge Espen Schiager, kommunikasjonsrådgiver i Lyse.

Strand

Mandag ettermiddag var også 155 husstander berørt av strømstans i områdene Grøden, Fiskå, Dige, Sørskår, Skiftesvik, Døvik og Buadalen i Strand kommune.

Et tre over en strømlinje måtte fjernes på Veland før strømmen var tilbake kl. 17.55. Da hadde kundene vært uten strøm i to timer.

Jæren

«Nå har vi noen kunder rundt Klokkarmarka/Klokkartunet/Landbrukssenteret på Varhaug som er uten strøm. I tillegg noen kunder i nærheten av Grødalandstunet. Feilretting pågår», opplyser Jæren Everk på Facebook klokken 18.20.

Én time tidligere ble det meldt at Jæren Everk jobbet med feilsøking etter strømbrudd sør for Nærbø:

«Vi har en feil som har medført utkobling på Varhaug, Åna og Kviamarka. Feilretting pågår. Kundene må regne med noen inn- og utkoblinger i forbindelse med feilsøking», var meldingen.

– Det var ganske mange kunder som var uten strøm en periode, men nå er det ikke mange igjen, sier Sven Frøyland, nettsjef i Jæren Everk, klokken 17.40.

Ifølge Frøyland kom første melding om strømbruddet klokken 16.55.

SISTE NYTT: Her følger du uværet direkte.

LES OGSÅ: