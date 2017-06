Flertall i Forsand for å utsette Nye Sandnes

Det er politisk flertall i Forsand for å be Stortinget utsette et vedtak om nye Sandnes inntil videre. Mindretallet i Forsand har satt fram krav om ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag 6. juni. Ettersom initiativet støttes av Paul Løland, er det politisk flertall for utsettelse.