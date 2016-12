Flyktninger på Forus fikk et pusterom

Det var et helt spesielt syn. Spaserende ut av skogholtet, i regnet og novembermørket, kom et femtitalls våte ungdommer fra mange land. Noen hadde badeslippers på seg. De skulle spille fotball! Aftenbladets statuett i 2016 går til Forus og Gausel idrettslag (FGI) for sin hverdagsintegrering.