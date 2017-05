Fornærmede vil ikke snakke med politiet

Meldingen kom inn klokken 1930. Politiet understreket på Twitter at den første meldingen var litt uklar.

Politiet var på stedet like etter at meldingen kom inn. De opplyser at en person har fått kuttskader i ansiktet.

Politiet forsøker ved 21-tiden tirsdag kveld fortsatt å få oversikt over begivenhetenes gang.

– Fornærmede i saken har vært lite villig til å fortelle politiet hva som har skjedd, men vi har etterretningsopplysninger og jobber for å få tak i en mistenkt. Siden fornærmede ikke vil si så mye, forsøker vi å få opplysninger fra andre som kan ha sett noe, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til Aftenbladet.

Hun opplyser at fornærmede har fått de nevnte kuttskadene utendørs, utenfor en butikk på Hinna.

Ifølge Bjørnsen er fornærmede i saken kjent av politiet fra før. Den mistenkte personen har politiet ennå ikke fastslått identiteten til.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.

