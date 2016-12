Forsvaret lar minene ligge til over nyttår

Det er NRK Lokalen som fredag forteller om Tanya Sivertsen Bjørvik, som ved hjelp av en metalldetektor fant ytterligere 8–10 miner i området på Selestranden. Torsdag ble 22 miner uskadeliggjort av forsvarets folk.

Ikke farlige

– Vi har vært i dialog med Forsvaret i dag også. De sier at disse minene er helt ufarlige, og at de vil komme met et større team over helgen for å ta hånd om minene, sier operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt.

Han gjentar det som tidligere har blitt sagt om minene som har blitt vasket fram av ekstremværet «Urd»:

– Det handler om miner som ble uskadeliggjort etter krigen og så dumpet på denne plassen. En kan være enige om at det var en tåpelig plass å dumpe minene, men de er altså ikke farlige slik de ligger, sier Føyen.

Han opplyser at Forsvaret har fått oversendt bilder også av minefunnet som ble gjort fredag.

– Det er Forsvaret som har vurdert dette, og konkludert med at minene kan bli liggende slik de gjør til over helgen, sier Føyen.

Han legger til at politiet har fått meldinger om uønsket aktivitet på stedet fredag ettermiddag.

– Vi vil sende ut en patrulje dit nå og vurdere om vi kan få satt opp en hensiktsmessig sperring på stedet, sier han.

Ingen sperringer

– Det er ikke tilrådelig å fikle for mye med slike funn?

– Nei. Det er det uansett ikke. Sprenglegemer skal man overlate til de som har greie på slikt. Selv om alle de andre er ufarlige, kan man jo aldri være sikker på at det ikke dukker opp et eksemplar som ikke er det, sier Føyen.

Finneren, Tanya Sivertsen Bjørkvik, er kritisk til oppryddingsjobben Forsvaret har gjort. Til NRK Lokalen sier hun at hun mener Forsvaret burde tatt en ekstra runde når de først var på stranden.Selestranden er et yndet turområde.

Operasjonsleder Kjetil Føyen sier at teamet fra Forsvaret, når de kommer i neste uke, også vil ha med seg metalldetektorer for å undersøke området grundigere.

350 i året

Forskningsleder Øyvind Albert Voie ved Forsvarets Forskningsinstitutt ( FFI) opplyste til Aftenbladet torsdag at det årlig er 350 oppdrag der Forsvaret rykker ut for å uskadeliggjøre ammunisjon fra 2. verdenskrig.

Han sier de vet for lite om hva som skjer med ammunisjon over lengre tid.

– Tennmekanismen kan være rustet og ødelagt. Samtidig vet vi at eksplosiver kan bli farligere av vær og vind. Miner kan bli sensitive for støt og slag, sier Voie.

Selv om han oppfordrer alle som ser en mine om å ringe politiet og holde seg borte, tror han ikke den går av om en er uheldig og tråkker på den. Derimot kan tunge kjøretøy som gravemaskiner og traktorer være mer belastende for en mine.