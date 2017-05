Fortsatt ukjent brannårsak

Aftenbladet får opplyst at beboerne i bygningen som brant vil bli avhørt i løpet av onsdag.

Klokka 20.16 tirsdag kveld kom meldingen om husbrann i Storgata.

Kort tid etter kunne vaktleder Stein Arild Egeland ved Rogaland brann og redning melde at det var full fyr i bygningen.

Onsdag morgen er brannårsaken fremdeles ukjent.

Ingen inne

Fire mannskapsbiler fra Bryne, Klepp og Sandnes rykket ut til brannen.

Røykdykkere var inne i bygningen og gjennomsøkte denne. Det ble tidlig slått fast at det da ikke var personer igjen inne i bygningen.

Fire personer i huset

Da brannvesenet kom fram til Storgata, kunne mannskapene se at det brant fra andre etasje i den eldre trebygningen.

– Det var fire personer i huset da det begynte å brenne. Alle kom seg ut for egen maskin, alle er gjort rede for og har gjennomgått en helsesjekk, opplyste innsatsleder Espen Hegre til Aftenbladets reporter på stedet.

De som var i huset da det tok til å brenne er fra Øst-Europa. Grunnet visse språkproblemer fikk politiet tirsdag kveld ikke klarhet i hva som hadde skjedd.

Geir Sveen

Rune Kjær (leserbilde)

– Huset er tapt

Brannsjef Henry Ove Berg var innsatsleder på stedet. Han konstaterte at huset var tapt.

– Brannen har startet i en leilighet over lokalene til Krogedal Begravelsesbyrå. Tidligere holdt urmaker Olav Håland til i første etasje i bygningen i lokalene ut mot Storgata.

Dører og vinduer pansret

Tirsdag kveld opplyste Aftenbladets reporter på stedet, Geir Sveen, at brannvesenet hadde problemer med å komme seg inn i førsteetasje. Årsaken til det var at førsteetasje tidligere var en urmakerbutikk og at både dører og vinduer av den var ekstra sikret. Både vinduer og dører var pansret.

Etter at slokkearbeidet hadde pågått en stund opplyste brannsjefen at det ikke var fare for at brannen ville spre seg til nabobygninger.

Geir Sveen

Solvik-Olsen bodde i huset som nygift

Brannen i Bryne sentrum tiltrakk seg veldig mange skuelystne, blant dem Aksel Solvik-Olsen.

– Da jeg så bildene i Aftenbladet, måtte jeg bare ned å se. Vi bodde i det huset da vi var nygifte, sa samferdselsministerens far til Aftenbladet.

Etter en periode i Kristiansand vendte Solvik-Olsens tilbake til det samme huset der de bodde i en runde nummer to. Huset ligger rett over veien for der Aksel Solvik-Olsen i mange år drev bensinstasjon.

– Nå er huset gått tapt, konstaterte han.

Bjørm Bergesen (leserbilde)

Bjørn Bergesen (leserbilde)