Fritidsbåt råkjørte på land

En fritidsbåt av typen Nimbus 35 fot står nå på land ved Fladaskjeret, rett øst for Bybrua i Stavanger.

– Båten har kommet østfra, så har det skjedd et eller annet, sånn at båten har kjørt på land. Farten anslås til 18–20 knop. Fører har opplyst at han kjørte 18 knop. Hele båten står på land, opplyser Kjetil Føyen, operasjonsleder ved Sørvest politidistrikt.

Det er ikke mistanke om promille. Ombord var et samboerpar. De blir nå tatt til land for legesjekk.

– Båten er ikke undersøkt nærmere, men det ligger i sakens natur at den har fått store skader, sier Føyen.

Det er ikke fartsbegrensing i området.

