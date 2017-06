Fritt fiske i Store Stokkavatn

Det melder kommunen på sine nettsider.

Tidligere har det blitt solgt fiskekort i samarbeid med Stavanger og Rogaland jeger- og fiskerforening. Men etter dialog med foreningen har man nå blitt enige om å åpne for fritt fiske med stang og snøre.

Kommunen ønsker at flest mulig skal ha enkel tilgang til å få fiske. I vatnet finner du både ørret og røye, og fisk over kiloet er ikke sjelden. Dessverre har noen satt ut sørv i vannet - dette er en fisk som ikke hører hjemme her.

Stavanger kommune

Ut på fisketur! Nå finnes det altså ingen unnskyldning for å ikke ta med barna på fisketur. Her ligger et flott ørretvann midt i byen!

Reglene er ganske enkle:

Fritt fiske med stang og snøre på kommunal grunn (markert med grønt på kart). Fiske ikke tillatt i bekkene og Litle Stokkavatn

Ta en kikk på kartet for å sikre at du står på kommunal grunn. På privat eiendom må du spørre grunneier om å få fiske.

