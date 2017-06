Det var ved 03.30-tiden natt til torsdag politiet stanset et kjøretøy i Stavanger. Det viste seg at føreren, en mann i 40 årene, var beruset. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Han ble fremstilt.på legevakten for blodprøve.

Politiet skriver på twitter at mannen satte seg til motverge og blant annet spyttet på polititjenestemennene. Han er nå anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann, og sitter i arresten torsdag morgen

LES OGSÅ: