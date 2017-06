Fylkesmannen vil vurdere om Forsand-vedtak er lovlig

Bakgrunnen er at kommunestyret trolig hadde plikt til å ta den aktuelle saken opp til behandling.

Usikkerhet rundt framtidig ferjedrift over Høgsfjorden gjorde at åtte kommunestyremedlemmer i Forsand sist uke ba ordføreren kalle inn til et ekstraordinært møte i kommunestyret. Dette skulle skje i forkant av Stortingets behandling av kommunereformen, som er torsdag. Et flertall i Forsand har tidligere gått inn for sammenslåing med Sandnes.

Møtet i kommunestyret fant sted tirsdag, men saken ble avvist og dermed ikke realitetsbehandlet - på grunn av at saken ikke sto på sakslista.

Dette skriver Fylkesmannen om lovlighetskontroll i en pressemelding onsdag:

«Lovlegkontroll:

Fylkesmannen kan etter kommunelova § 59 nr. 5 ta eit kommunalt vedtak opp til lovlegkontroll av eige tiltak. Det vurderer me å gjera og har i dag orientert Forsand-ordførarar Bjarte Sveinsvoll Dagestad om dette.»

Fylkesmannen har ikke mottatt protokoll fra møtet ennå.

«I brevet som me i dag har sendt kommunen vil me ha svar på to spørsmål før me tar ei endeleg avgjerd om lovlegkontroll:

Er det rett at saka ikkje var ført opp på sakslista? Vi viser til at kravet om eit ekstra kommunestyremøte av 1.6.2017 inneheldt opplysningar om den saka som ein ønskte å ta opp og at alle kommunestyrerepresentantane fekk kopi av dette brevet. Innkallinga inneheldt òg følgjande opplysning: «Kommunereform – krav om ekstra møte». Det synest uansett å vere klart at ordføraren hadde plikt til å føre saka opp på sakslista, og han burde difor om nødvendig tatt skritt for å avklare nærare ordlyd i sakstittelen. Det synest å ha vore liten tvil om kva sak som skulle takast opp på møtet ut frå det framsette kravet. Var ordføraren kjent med dei krava som lova stiller til innkalling til eit slikt møte, jf. gjennomgangen av lov med forarbeid ovanfor?»

