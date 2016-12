Gjesdal-ordføreren blir turguide

– Det er bare å gratulere Gjesdal. Dette er et godt tiltak som kan være et forbilde for andre kommuner. Jeg vet at det er flere kommuner som har friluftsliv som en strategi. Men det er nok bare et fåtall, om noen, som har gjort et formelt vedtak om å være en friluftskommune, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, som er en paraplyorganisasjon for det meste av det som kan krype og gå i norsk natur.

Det vil si 940.000 turgåere, redningsfolk, ungdom, skiløpere, hundeeiere, padlere, orienteringsløpere, syklister, speidere, jegere og fiskere. På medlemslisten står tunge og store organisasjoner som Turistforeningen og Røde Kors.