Glassjenta fikk pris på Nordiske mediedager

Dette er en av flere priser i Årets mediepriser som deles ut under Nordiske mediedager i Bergen.

– Dette er kjempekjekt, og viser at det å ha en god historie, og fortelle den på rett måte, er noe leserne setter pris på. Det var et ganske djervt grep vi gjorde ved å trykke en 64 sider lang reportasje og la den være hele avisen, men den ble veldig godt lest. Vi måtte til og med trykke opp nye utgaver og sende til lesere forskjellige steder i landet, sier Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle, og legger til:

– Denne saken er helt inne i kjerneområdet for avisene. Barnevernet er en sentral institusjon som vi trenger, og barnevernet trenger å bli gransket. Jeg tror vi kan si at «Glassjenta»-saken har gitt oss et bedre barnevern.

-Viktigste er det saken førte til

– Det er veldig kjekt å bli lagt merke til også i nasjonal sammenheng. Vi har jobbet mye og brukt mye tid på dette, men viktigere enn at vi har fått priser, er de endringene saken har ført til, sier journalist Hans Petter Aass som sammen med Thomas Ergo og Rune Vandvik som står bak saken.

– Denne saken har skapt et bedre klima mellom pressen og barnevernet. Det handler også om ei tøff jente som har kjempet en hard kamp for å få fortelle denne historien, sier Vandvik.

De øvrige nominerte i denne kategorien var Søgne og Songdalen budstikke, VG Helg, Klassekampen og Dagbladet.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse: «Kvaliteten i barnevernet settes i et brutalt lys i dette imponerende prosjektet. Å lage et magasin av en enkel sak står det respekt av. At magasinet også blir utsolgt, forteller hvor viktig leserne oppfatter at dette er. En reportasje som har fått konsekvenser både for barnevernet og journalisters arbeidsvilkår - BRAVO!»

Disse vant også

Det var det VG som hanket inn klart flest priser denne kvelden, nærmere bestemt sju av 19, deriblant hovedprisen Årets avis.

Paul S. Amundsen / Frilans

Her er den fullstendige oversikten over onsdagens prisvinnere:

Årets forside - Bergens Tidende

Årets cover (magasin/ukeblad) - Dine penger

Årets magasinforside (avis) - Adresseavisen

Årets featuresak (avis) - VG Helg

Årets featuresak (ukepresse) - Vi Menn

Årets inspirasjonssak - Fædrelandsvennen

Årets magasinfoto - VG Helg

Årets sportsdekning - VG

Årets spesialmagasin - Stavanger Aftenblad

Årets nyhetsdekning - VG

Årets nisjenettsted - NRK Super

Årets digitale historie - VG

Årets web-tv-serie - Skam

Årets redaksjonelle event - KK-mila

Årets nasjonale nyhetsnettsted - VG

Årets lokale nyhetsnettsted - Bergens Tidende

NTBs språkpris - Håkon Gundersen i Morgenbladet

Årets nyskapning - Adresseavisen

Årets magasin - KK

Årets avis - VG