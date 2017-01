Gratis for elbiler, men bare foreløpig

Daglig leder Kjell Veire i Sandnes Parkering KF sier at bystyret i Sandnes allerede har vedtatt at nullutslippsbiler inntil videre fortsatt skal ha avgiftsfritak på kommunale parkeringsplasser.

– Det skjedde i bystyremøtet 15. desember. De som kjører elbiler skal derimot betale for ladingen, men vi har ikke fått på plass det praktiske utstyret for dette ennå. Vi må være veldig nøyaktige her. Det er ikke strømmen bilistene skal betale for. Skulle vi selge strøm, måtte vi hatt konsesjon. Det er lademuligheten som skal koste. Vi må ha dette opp i styret for foretaket før vi kan si noe om pris på denne tjenesten, sier Veire.