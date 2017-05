Sør-Vest politidistrikt Stavanger meldte om forholdet ved 13.15-tiden lørdag ettermiddag.

Politiet har allerede vært på skolen og sikret spor.

– Ting er stjålet, men vi har ennå ikke oversikten over akkurat hva, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Hun sier at politiet fikk melding om innbruddet lørdag, men at det foreløpig er uklart når det har skjedd.

Saken etterforskes videre av politiet.