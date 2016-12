Halleluja-stemning hos Nordan

Nordan har fått hodet over vannet etter Synne. 2016 gikk fra flom til flyt. 90-årsjubilanten leverer det beste resultatet i konsernets historie.

Hvis du er lei av dystre tall fra oljenæringen og trenger en gladnyhet nå før jul, kan du trygt lese videre. Nissene på Nordans juleavslutning het Tore og Johannes Rasmussen. De hadde ikke skjegg og maske, men de hadde verdifulle «gaver» i sekken, nemlig nyheter som trygger de mange arbeidsplassene i konsernet.

– 2016 blir et meget godt år. Vi setter solide rekorder både på topp- og bunnlinje. Omsetninger øker med 15 prosent fra i fjor. Nå nærmer vi oss 2,2 milliarder kroner, sier Tore Rasmussen og har god grunn til å smile. Det beste året i konsernets historie lå an til å bli det verste året i konsernets historie. Stikkord er «Synne», storflommen like før jul i fjor.