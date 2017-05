Har du paraplyen klar til 17. mai?

– Det blir nok nedbør i Sør-Rogaland på nasjonaldagen. Dessverre. Det er mellom 60 og 80 prosent sannsynlighet for at det blir en våt 17. mai, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, Haldis Berge, til Aftenbladet.

Hun understreker at det fortsatt er over én uke igjen til 17. mai og at det er vrient og usikkert å melde været såpass langt fram i tid.

– Men slik det ser ut nå, så kommer det et lavtrykk innover Vestlandet og Sør-Rogaland på 17. mai. Dette vil sannsynligvis føre til regn store deler av dagen. Mest nedbør ser det ut til å bli mellom 08.00 og 18.00, sier Berge.

Det blir heller ingen varme å snakke om. Temperaturen vil ligge på rundt 10 grader. Det eneste positive er at det ikke blir noe særlig med vind. Styrken blir rundt laber bris.

Prognosene tyder på at det blir bedre vær jo lengre sørover i fylket man befinner seg. I beste fall kan det bli oppholdsvær deler av dagen i Sandnes og egersunderne kan faktisk på glimt av sol mot slutten av dagen.