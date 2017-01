Har søkt om privatferje i Nye Sandnes

Høgsfjord rutelag har søkt om konsesjon for privatferje mellom Lauvvik-Oanes - det som blir navlestrengen i Nye Sandnes.

Stortinget har vedtatt at Høgsfjord-sambandet skal legges ned når Ryfast åpnes i 2019. I romjulen søkte Høgsfjord rutelag om konsesjon til å fortsette ferjedriften i privat regi. Privatferja blir internforbindelsen i Nye Sandnes. Kommunesammenslåingen skal avgjøres dette halvåret.

– Hvis det blir sammenslåing av Forsand og Sandnes, er det ekstremt viktig at denne ferja går. Vi regner med å få et svar på konsesjonssøknaden før påske. Når vi har fått klarsignal, starter arbeidet med å få på plass ferjemateriell, opplyser Ole Tom Guse, talsmann for rutelaget.