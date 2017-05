Hetland-elever hadde Norges 3. beste film

Vil du minimere faren for å dø i trafikken med 900 ganger? Da skal du høre på elever fra Hetland videregående skole. De har nettopp vunnet finaleplass i kampanjekonkurransen DeathTrip.

Ungdommer over hele landet har i den seneste tiden stått på for å lage nærmere 100 holdningskampanjer mot rus i trafikken.

– Det dere gjør, er med på å redde liv. Norge er best i verden på trafikksikkerhet, sier prosjektleder for DeathTrip og kampanjeansvarlig Line Langaas.

Elevene fra Rogaland fant motivasjon i statistikken.

– Kjører du i fylla, er det 900 ganger større fare for at du dør, forteller medieelevene Martin Halvorsen, Akira Bentley Jonassen og Knut Ragnar Eide.

I filmen deres følger man et par som møtes på fest og bestemmer seg for å dra hjem til ham. På slutten av filmen ligger hun igjen i bilen, mens han våkner på sykehuset.

– Har sjåføren promille på 0,5, øker faren for å bli drept med 900 ganger. Ungdom kan tenke at vi blir udødelige, og derfor ville vi bruke sterke virkemidler som taler til følelsene, forklarer Eide. Film og manuskript sikret han og de øvrige to elever en tredjeplass i konkurransen.

Vinnerne brukte utradisjonelle midler

Den aller beste av ungdommenes egne kampanjer var det Jesper Vigander Edwin, Sebastian Louis Storakeren, Kjetil Jerico Aarskog og Jørn Calvert Dolve som sto bak. De fire medieelevene på Nesbru videregående skole i Asker ville gjerne advare mot fyllekjøring på mer utradisjonelt vis. – I stedet for å vise bilkjøring og festing, ønsket vi å vise hvordan fyllekjøring påvirker deg. Vi viser en person som virkelig brenner for noe. Fordi han ble lammet etter kjøring i påvirket tilstand, kan han ikke lenger drive med det han brenner for, sier Kjetil Jerico Aarskog.

– I begynnelsen forteller hovedpersonen om lidenskapen og lykkerusen. Du er halvveis inni filmen før du skjønner at det er snakk om fyllekjøring. Hovedkarakteren går fra en vanlig, lykkelig ungdom til en handikappet tilskuer, forklarer Jesper Vigander Edwin.

For mange trafikkdrepte

Statistikken forteller at det går bra, men det er et stykke igjen.

– I 1970 var det 560 som ble drept i trafikken. I fjor var det 135 drepte, og samtidig kjører vi nesten tre og en halv gang så mange kilometer. Vi er på skikkelig god vei, men det er fortsatt for mange som blir drept i trafikken, forteller rådgiver Anne Beate Budalen i MA – rusfri trafikk.

Statsminister Erna Solberg har også kommentert ungdommens sysler med ruskampanjen.

– Det er best når ungdom snakker til ungdom. Vi voksne har ofte en formanende finger, mens ungdom trykker på de rette knappene, sa Solberg. Hun roser ungdommer over hele landet som har stått på for å lage de mange holdningskampanjer mot rus i trafikken som deltok i konkurransen.