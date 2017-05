Husbrann på Bryne - fire personer kom seg ut

Meldingen om brannen kom via 110, klokken 20.16.

Fire mannskapsbiler fra Bryne, Klepp og Sandnes har rykket ut til brannen.

Røykdykkere har vært inne i bygningen og gjennomsøkt denne, og er sikker på at ingen personer oppholder seg i bygningen, opplyser vaktlederen hos brannvesenet.

Fire personer i huset

Det brenner fra andre etasje i den eldre trebygningen.

– Det var fire personer i huset da det begynte å brenne. Alle kom seg ut for egen maskin, alle er gjort rede for og har gjennomgått en helsesjekk, opplyser innsatsleder Espen Hegre til Aftenbladets reporter på stedet.

De som var i huset da det tok til å brenne er fra Øst-Europa og grunnet visse språkproblemer kan politiet foreløpig ikke si hva som skjedde.

Geir Sveen

Rune Kjær (leserbilde)

– Huset er tapt

Brannsjef Henry Ove Berg er innsatsleder på stedet. Han opplyser til Aftenbladets reporter på stedet, Geir Sveen, at huset er tapt.

– Brannen har startet i en leilighet over lokalene til Krogedal Begravelsesbyrå. Tidligere holdt urmaker Olav Håland til i første etasje i bygningen i lokalene ut mot Storgata.

Dører og vinduer pansret

– Brannvesenet prøver nå å komme seg inn i første etasje, men fordi dette tidligere var en urmakerbutikk, er både dører og vinduer ekstra sikret, så det er vanskelig å komme seg inn. Vinduer og dører er pansret, sier Sveen.

Brannsjefen sier at det ikke er fare for at brannen vil spre seg til nabobygningene.

Geir Sveen

Solvik-Olsen bodde i huset som nygift

Brannen i Bryne sentrum tirsdag kveld tiltrakk seg veldig mange skuelystne, blant dem Aksel Solvik-Olsen.

– Da jeg så bildene i Aftenbladet, måtte jeg bare ned å se. Vi bodde i det huset da vi var nygifte, sier samferdselsministerens far til Aftenbladet.

Etter en periode i Kristiansand vendte Solvik-Olsens tilbake til det samme huset der de bodde i en runde nummer to. Huset ligger rett over veien for der Aksel Solvik-Olsen i mange år drev bensinstasjon.

– Nå er huset gått tapt, konstaterer han.

Bjørm Bergesen (leserbilde)

Bjørn Bergesen (leserbilde)