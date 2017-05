Husbrann på Bryne

Meldingen om brannen kom via 110, klokken 20.16.

Fire mannskapsbiler fra Bryne, Klepp og Sandnes har rykket ut til brannen.

Røykdykkere har vært inne i bygningen og gjennomsøkt denne, og er sikker på at ingen personer oppholder seg i bygningen, opplyser vaktlederen hos brannvesenet.

Det brenner fra andre etasje i den eldre trebygningen.

Geir Sveen

– Huset er tapt

Brannsjef Henry Ove Berg er innsatsleder på stedet. Han opplyser til Aftenbladets reporter på stedet, Geir Sveen, at huset er tapt.

– Brannen har startet i en leilighet over lokalene til Krogedal Begravelsesbyrå. Tidligere holdt urmaker Olav Håland til i første etasje i bygningen i lokalene ut mot Storgata.

Rune Kjær (leserbilde)

Bjørm Bergesen (leserbilde)

Dører og vinduer pansret

– Brannvesenet prøver nå å komme seg inn i første etasje, men fordi dette tidligere var en urmakerbutikk, er både dører og vinduer ekstra sikret, så det er vanskelig å komme seg inn. Vinduer og dører er pansret, sier Sveen.

Brannsjefen sier at det ikke er fare for at brannen vil spre seg til nabobygningene.

Bjørn Bergesen (leserbilde)