Hvem er eldst? Du eller kroppen din

I forbindelse med verdens aktivitetsdag 10. mai utfordrer Helsedirektoratet og NTNU folk til å teste seg selv for å se om kroppen er eldre eller yngre enn den virkelige alderen.

Ta testen lenger ned i saken.

To av tre nordmenn oppfyller ikke anbefalingen om 30 minutters bevegelse med moderat intensitet hver dag.

– En moderat aktiv person vinner tre år i levetid og fem år med god livskvalitet sammenlignet med en inaktiv person. Litt av problemet er at mange ikke vet hvor lite som skal til, og tror de må begynne å trene. Faktum er at det spiller liten rolle hva man gjør – man skal bare ha pulsen opp litt. Den viktigste aktiviteten en den man gjennomfører, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Lars Idar Waage

Et ganske presist mål på hvordan man ligger an, er kroppens fysiologiske alder. Tradisjonelt har man målt dette i ressurs- og kostnadskrevende kondisjonstester hos lege eller fysioterapeut, men nå har forskere ved NTNU utviklet en enkel test som gir deg svaret på et par minutter.

– De fleste vil nok bli aller mest overrasket over hvor lite som skal til for å skru tiden tilbake. Et par ekstra turer i uka, trapp fremfor heis eller et par reale ukentlige runder på trampolinen med ungene vil gi resultater, sier Linhave.

Ta testen her (hvemereldst.no)

Alt du må fylle inn er alder, kjønn høyde, vekt, hvilepuls (enkel forklaring gis i testen) og aktivitetsnivå.

– Verktøyet som forskerne har laget gir et meget presist mål også når man sammenligner med tradisjonelle kondisjonstester, sier Linhave.