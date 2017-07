Et annet stort cruiseskip var også ventet innom på vei til Flåm. Det seiler forbi Stavanger på grunn av forsinkelse underveis fra England.

I 08-tiden mandag morgen kom «MSC Preziosa» fra Bergen. Hun ble bygget ferdig fra et fransk verft for fire år siden. Hun er på 139.000 bruttotonn, er 333 m lang og kan ha opptil 4345 passasjerer. Klokken 18.00 seiler «MSC Preziosa» fra Stavanger til Hamburg for å avslutte cruiset.

Tirsdag ventes tre cruiseskip til Stavanger.