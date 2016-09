Jeger meldt savnet i Setesdalsheiene

– Jegeren kom bort fra kameratene sine i formiddag og vi har derfor sendt inn Sea King for å se om vi kan få lokalisert ham, sier Edvard Middelthon, redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Jegeren skal være i området like øst for Blåsjø og var i følge med to andre jegere da han kom bort fra dem øst for Hovatn-hytta.

– Det er veldig ulendt terreng i området, sier Middelthon.

– Hvordan er været i området?

– Jeg vet ikke hvordan det er akkurat nå, men det er grunn til å tro at det vil tykne til utover, værmeldingen er ikke så god. Vi håper at Sea King-helikopteret rekker å søke før det blir mørkt og skyene tetter til.

Sea King-helikopteret lettet fra Sola ved 19.15-tiden.

Den savnede jegeren er en mann bosatt i Oslo. Han skal være i god form, opplyser operasjonsleder ved Agder politidistrikt.

Området det søkes i er kupert og vanskelig tilgjengelig, med flere timers gange til bilvei.

Det er ikke hensiktsmessig å sende inn letemannskaper til fots i området nå. Dette på grunn av mørket, kupert terreng og værforhold, opplyser Agder-politiet.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.