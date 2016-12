Lenge trodde mange at det ikke kom lys i det hele tatt på Ullandhaugtårnet i år. Telenor, som i alle år har tatt på seg ansvaret for at tårnet lyser opp byen i julemåneden, meldte nemlig at de dessverre ikke kunne gjøre det i år, fordi prisen ble for høy. Det var da Rønning Elektro kom på banen.

– Vi er et stor firma med 160 ansatte, og vi ville ta et samfunnsansvar og gi noe til byen. Derfor sa vi at vi kunne bidra, sammen med Telenor, sa Feria til TV Vest.