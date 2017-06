Kenneth Dickstein er professor i kardiologi, forsker og overlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Torsdag får han Falchs seniorpris for fremragende forskning og lederskap innen medisinsk forskning.

Prisen er det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen sin høyeste utmerkelse og deles ut annethvert år. Den består av en personlig tildeling på 250.000 kroner.

​– Jeg er overrasket og fornøyd med å få denne prisen. Og jeg er takknemlig overfor Universitetet i Bergen og mange av de gode kollegene mine ved SUS for at jeg fikk muligheten, sier Kenneth Dickstein i en pressemelding fra SUS.

I den samme meldingen sier Stein Tore Nilsen, mangeårig forskningsdirektør ved SUS, og dekan Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultet:

– Kenneth Dickstein har tre avgjørende karaktertrekk med stor betydning for hans faglige utvikling: Han er ekstremt fokusert, kompromissløs og meget produktiv. I tillegg har han en karisma som innbyr til akademisk samarbeid. Disse egenskapene evner han også å overføre til sine mange samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

En av de mest siterte

Dickstein har vært overlege ved intensivavdelingen på SUS i mange år - og har viet forskerkarrieren sin til hjertesvikt.

Både i 2014, 2015 og 2016 havnet han på lista over de én prosent mest innflytelsesrike forskerne i verden − uavhengig av forskningsfelt. I fjor fikk han også Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjerteforskningpris.

Han er sitert over utrolige 70 000 ganger hittil i karrieren, publisert over 330 vitenskapelige artikler, utviklet europeiske retningslinjer innen fagfeltet, har et bredt nettverk innen hjerteforskning over hele verden og engasjert seg i utallige styrer og komiteer.

Folkeopplysning

Han har også fått etablert det internasjonale nettstedet hearthfailurematters.org - som er en folkeopplysningsside om hjertesvikt på 10 språk. Flere språk kommer.

Han har akkurat fått inn data fra over 11 000 pasienter fra en stor hjertesviktstudie i Europa - der alt er igangsatt og styrt fra Stavanger. I tillegg holder han blant annet i studien om pasienter som behandles med potensmedisin. Begge disse gjennomføres i samarbeid med yngre medarbeidere på sykehuset - noe han er genuint opptatt av.