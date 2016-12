Krever ny risikoanalyse for Rennfast

Det kjører nærmere 10.000 biler gjennom de bratte ettløpstunnelene i Rennfast hver dag. Mange av disse skal videre til Boknafjord-sambandet. Denne gjennomgangstrafikken forsvinner når Rogfast åpnes. Derfor erkjenner Rennesøy-politikerne at det ikke er aktuelt å bygge nye tunnelløp parallellt med Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen. I stedet har de tatt til orde for at det bygges redningsrom, slik at trafikantene har større mulighet til selvredning i tilfelle brann.

– Rennfast–tunnelene er blitt oppgradert med både lys, ventilasjon og sikring. Det som mangler nå er redningsrom i tilfelle brann. Denne regionen har utviklet teknologi som kan trygge de undersjøiske ettløpstunnelene våre, uttalte Rennesøy–ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) til Aftenbladet i august.