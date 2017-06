Kvinne (19) arrestert på konsertområdet

Hun nektet å følge politiets ordre, ble i stedet kranglevoren og vanskelig. Dermed måtte hun bli med inn til arresten i Stavanger.

– Hun vil sannsynligvis også bli bøtelagt, sier operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt.

Ved 18.30-tiden ble nok en kvinne (18) og en mann (20) bortvist fra konserten på grunn av beruselse og ufin oppførsel mot politiet i form av skjellsord.

På Twitter skriver politiet dette om Bieber-konserten:

«Arrangementet er godt i gang, og det er ikke meldt om store utfordringer. Ungt publikum, mange er dårlig kledd.»

Trafikken i området flyter greit.

– Vi har fått en henvendelse fra en daglig leder i en bedrift som ligger like ved travbanen. Han opplever at mange urinerer rundt bedriftens bygg. Dette er noe vi vil ta opp i etterkant, under evalueringen av arrangementet, sier Randulff, som minner om at urinering på offentlig sted er straffbart.