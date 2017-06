Kvinne måtte reddes etter fall ved Kjerag

Redningsaksjon måtte iverksettes på Kjerag etter at et utenlandsk turfølge meldte om at en kvinne i følget hadde falt og brukket foten.

Det melder operasjonsleder i politiet.

Det er ifølge politiet ikke flyvær i området, så frivillige fra Norsk Folkehjelp, avdeling Strand, og Sirdal letegruppe ble kalt ut for å hente ut den skadde som befinner seg ca 1 km fra Øygardstøl.

Klokka 21.00 meldte Sirdal letegruppe at de var i kontakt med turfølget og hadde fått lagt den skadde kvinnen på båre. De forberedte da nedstigning.

Klokka 21.14 var Norsk Folkehjelp på vei opp for å bistå med bæring.

