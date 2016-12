Lang ventetid på legevakten etter datatrøbbel

– Det er ganske kaos og stemningen begynner å bli litt småsur. Mange er utålmodige etter å ha ventet i flere timer, sa Arne Daniel Gilje til Aftenbladet litt over klokken 15.30 torsdag ettermiddag.

Da var han én av av rundt 20 personer som satt på venterommet på legevakten for å komme inn til en lege.

– Dårlig informasjon

– Vi kom opp hit rett før klokken 13.00 og venter fortsatt på at noe skal skje. En person fra legevakten har sagt at det er en eller annen systemfeil som gjør at de ikke kan ta inn pasienter, sier Gilje, som synes det er ganske rart.

– Legene sitter på den andre siden av veggen og venter på oss og vi venter på å komme inn til de. Det kunne vel gått an å løst dette på en manuell måte, spør Gilje.

Han sier at de ikke har fått all verdens med informasjon.

– Det var en person ute i venterommet for en stund siden og sa at det var en systemfeil, men vi fikk ikke så mye informasjon utover det, sier Gilje.

Han forteller at det begynner å hope seg opp på venterommet og at stemningen ikke er så veldig god.

– Det er litt småsurt. Folk mener nok at legevakten burde løst dette på en litt bedre måte. Det er flere barnefamilier her oppe med små og utålmodige barn, sier Gilje.

Klokken 15.34 sier Gilje at det er mulig det er en viss bevegelse og at en person har gått inn til en av legene.

Legevaktsjefen: Vil ordne seg snart

Konstituert legevaktsjef i Stavanger, Hilde Frafjord, sier følgende om situasjonen:

– Vi har for tiden problemer med en av våre datamaskiner. Dette har medført visse kødannelser, men vi har for tiden to leger i full drift og fra klokken 16.00 av vil de være tre leger i arbeid. Derfor tror vi at dette vil løse seg ganske raskt, sier Frafjord.

– Vil køen forplante seg utover kvelden?

– Det tror jeg absolutt ikke. Med tre leger i drift fra klokken 16.00 av, så vil dette gå seg raskt til, svarer Frafjord.