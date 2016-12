Legevakten forbereder seg på sykdomsjulen

Er du syk i julen og må til legevakten, kan du risikere å bli sittende å vente først i telefonkø, og så på venterommet. På legevakten blir pasienter prioritert etter alvorlighetsgrad.

Stavanger legevakt ber folk vurdere om de kan vente til fastlegen din er tilbake i romjulen.

– Fastlegen har ofte mer informasjon om pasientene. Fastlegekontorene har vikarer slik at alle pasienter har fastlege eller fastlegevikar mellom jul og nyttår, sier konstituert legevaktsjef, Hilde Frafjord.

Kan bli lang telefonkø

Arbeidspresset var i vår så stor ved Stavanger legevakt at hovedverneombudet slo alarm. Opptil 140 telefoner kunne være ubesvart i løpet av en vakt.

I høst gikk svartiden på telefon ned fra fire minutter til to og et halvt minutt. Det skyldes at bemanningen økte med 13 sykepleierstillinger siden sommeren.

Hvor lang ventetiden er nå i julen, kan ikke legevakten svare på.

– Det vil variere på døgnet og hvor mange som ringer samtidig. Vi har flere sykepleiere som besvarer telefon for vurdering og rådgiving, sier Frafjord.

I perioder kan ventetid på telefon være noe uønsket lang. Frafjord råder folk til å ikke legge på men vente til en får svar. Felles nummer en ringer nå er 116117.

– Det kan i noen tilfelle ta noe tid, men vi tar telefonen så raskt som mulig. Er det akutt, og noe du ikke kan vente på, må du ringe 113, sier hun.

Pål Christensen

Timeavtaler

Overlege Tom Ole Dalsrud sier de søker å gi oppmøteavtaler etter hvor mye det haster.

– Det er ofte greiere å vente hjemme enn å sitte her på venterommet, sier han.

To til tre personer svarer til en hver tid telefonen.

Dalsrud anslår at mellom 50 og 70 prosent av henvendelsene er sykdommer eller plager legevakten kan gi råd om over telefon uten legetime.

– Generelt bør de pasientene som trenger rådgiving fordi de har en nylig oppstått sykdom de ikke har kontroll på, eller er bekymret for, ta kontakt med fastlegen eller legevakten, sier Dalsrud.

Pasienter som har en sykdom som blir forverret bør også ringe inn for råd og veiledning.

– De aller fleste gjør gode egenvurderinger både for seg selv og barna. De bør vurdere allmenntilstanden, hvor lenge en har vært syk, og ringer ofte etter at de har prøvd både med lindring som smertestillende, vann og nesespray, sier overlegen.

Flere på jobb i Sandnes

For to år siden var det lange køer til Sandnes legevakt i romjulen. På ett tidspunkt tok det 18 minutter for å komme gjennom på telefon hos legevakten.

I år er legevakten bedre forberedt.

– Vi er fire sykepleiere på dag, fire på kveld og tre på natt. Vi har også to leger på dag, to på kveld og en på natten, sier stedsfortredende legevaktsjef Reidun Noraberg.

Om ingen av dem blir syke, tror hun de skal kunne dekke julen godt.

– Men vi er avhengig av at folk ringer. Det er bedre at folk sitter hjemme og er syk, enn at de sitter her å venter, sier hun.

Om noen får beskjed om å bli værende hjemme, er det ifølge Noraberg lav terskel for å ringe på nytt. De som trenger det, skal få hjelp.

Influensasesong

Tall fra uke 50 viste at forekomsten av influensalignende sykdom fortsatte å øke. Ifølge Folkehelseinstituttet var årets utbrudd da i gang de fleste steder i landet. 1,4 prosent av alle legekonsultasjonene gjaldt da influensa, og 185 ble innlagt. Fra uke 40 har 535 vært innlagt som følger av influensa i Norge.

– Vi har ikke merket påtrykket av influensaen ennå, men den er nok rett rundt hjørnet, sier overlege Tom Ole Dalsrud, ved Stavanger legevakt.

Folkehelseinstituttets råd til influensasyke er å kontakte legen dersom tilstanden til den som er syk forverrer seg. De skriver at en må kontakte lege straks dersom den syke har tegn på å være uttørret, kaster opp og har problemer med å holde på drikke eller får svært rask eller anstrengt respirasjon.

Ifølge Folkehelseinstituttet skal en ringe 113 dersom den syke:

– har tungt for å puste eller har smerter i brystet

– har fiolett eller blålig farge på leppene

– får anfall med kramper

– ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

Like stor pågang

– Pågangen på legevakten har vært lik som før i forhold til hvor mange som ringer eller er inne på konsultasjon, sier overlege Dalsrud med Stavanger legevakt.

Nå er julebordsesongen på veg over, noe som betyr færre skader i forbindelse med festligheter ifølge overlegen.

– Vi vet at det nå er en periode med omgangssyke, men de fleste håndterer det selv med å få i seg nok drikke og ri av stormen, sier Dalsrud.

Med tanke på at julen i år treffer en helg, blir den ikke langt mer travel enn vanlig. Legevakten er likevel høyere bemannet enn ellers. Om natten er det mellom to og fire leger på jobb og tre til fire om ettermiddag og kvelden.

Et mildt klima gjør at legevakten nå ikke har påtrykk av pasienter som har skadet seg på glatt-isen.

Har en fått en ny sykdom eller har oppdaget noe en er usikker på, anbefaler også overlegen å lege på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.