Les nyttårstalen til Gjesdal-ordføreren

«Kjære gjesdalbu, kjære alle sammen

Vi har lagt bak oss nok et år. 2016 har gått fra å være nåtid til å bli historie. Om talen holdes så vidt inn i det nye året, slik vi har tradisjon for ved nyttårsmottakelsen i Gjesdal, så er det det nyss henfarne år jeg stort sett skal holde meg til, slik tradisjonen også er.

Året 2016 går inn i historiebøkene som et begivenhetsrikt år, både lokalt og nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Nå skal jeg overlate til de som kringkaster fra større talerstoler enn denne, å summere opp verdensbegivenhetene i det forgangne år, men la meg likevel tøtsje dette så vidt. Selv om Gjesdal ikke er noen verdensmetropol, spiller internasjonale begivenheter også en tydelig rolle for utviklingen av vårt lokalsamfunn. En av Stavanger Aftenblads kronikører, Harald Birkevold, summerte det internasjonale året 2016 opp slik: «Det er ikke lett å finne lyspunkter i historien om året 2016. Året som vaklet fra katastrofe til katastrofe». «Annus horribilis», det fryktelige året, var hans overskrift. I sin dystre oppsummering viser han til det han omtaler som løgnene i den amerikanske valgkampen, den fryktelige borgerkrigen i Syria, Putins løgnaktige regime, Erdogans stadig mer autoritære styre, og menneskerettighetssituasjonen i Kina. Det er en vanskelig øvelse å spå om fremtiden. Men det er dessverre ikke en dristig påstand at vi går inn i en tid med mindre stabilitet og økende internasjonal uro.

Dette påvirker også Gjesdal. Enda mer påvirket er vi av et annet fenomen som også er en internasjonal størrelse, nemlig oljeprisen. Gjesdal og Rogaland surfet i mange år aller fremst på den økonomiske medgangsbølgen skapt av høy oljepris og en «booming» olje- og leverandørindustri. I stor grad basert på dette har vi i Gjesdal hatt en svært sterk folkevekst på det meste av 2000-tallet. Det er ikke mer enn et par-tre år siden vi oppfattet det som en utfordring å holde folkeveksten nede - helst ikke mer enn 2,5 prosent per år ønsket vi oss. Tusenvis av arbeidstagere fra inn- og utland valfartet til vår region og vårt blomstrende næringsliv.

Dette har snudd. Oljeprisen er godt under det halve av toppårene. Investeringene er gått ned både i «oljå» og andre bransjer. Folkeveksten har avtatt. Arbeidsledigheten har gått opp. Fra å være lavest, har nå ledigheten i Rogaland steget til det høyeste nivået i landet. Heldigvis har de fleste av oss trygge og gode jobber som både setter oss i stand til det helt fundamentale som å brødfø familier og skaffe familiene tak over hodene, men også til de mer omfattende fritids- og velferdsgodene vi er vant til her i landet. De av oss som har trygge jobber med gode inntekter, eller en god pensjon å leve av, er privilegerte. La oss huske det. De som er rammet av arbeidsledighet, opplever at denne tryggheten er truet. Det er tungt for den enkelte, og for deres familier. Heldigvis har vi gode velferdsordninger som hindrer at den enkelte faller ned i fattigdom ved bortfall av lønnsinntekt. Nå ligger mye av årsakene til den økte arbeidsledigheten utenfor det som er mulig, iallfall for oss her lokalt, å påvirke. Men som innbyggere og velgere kan vi være med å påvirke politisk, slik at vi sikrer gode ordninger for de som faller ut av arbeidsmarkedet, både midlertidig og mer permanent. Vi kan og på tvers av politiske skillelinjer kjempe for tiltak og ordninger som gjør det lettere for næringslivet å ansette folk i vanskelige tider, og vi kan kjempe for fortsatte «krisepakker» for vår region.

Nå er det heldigvis slik at selv om vi står midt oppe i store endringer, opplever nedgang, ja det mange kaller krise, så går det oss fremdeles godt. Både Norge som stat, Rogaland som fylke og Gjesdal som kommune går det godt med - relativt sett. Selv om vår ekstreme økonomiske vekst og velstandsutvikling har stoppet opp, så lever vi fremdeles på den gylne grein internasjonalt. De fleste andre land ville misunt oss våre kriser. Men vi må sette tæring etter næring som det heter. Dette bar høstens budsjettarbeid i Gjesdal tydelig preg av. Alle partiene har demonstrert vilje til det. Til slutt samlet fire av de fem partiene i kommunestyret seg om et felles budsjett, som da har 23 av kommunestyrets 27 medlemmer bak seg. Partienes budsjettdisiplin og vilje til å finne samlende løsninger, viser etter mitt syn hvor konstruktive politikerne er i vår kommune. Dette er jeg i grunnen ganske stolt over.

For Gjesdal kommune vil budsjettet få klare konsekvenser. Vårt budsjett blir magrere de nærmeste årene. Slik må det være om vi skal være ansvarlige. Vi må rett og slett snu på kronen nå. Vi må prioritere strengere enn vi har gjort de foregående år. Dette vil alle sektorer i Gjesdal kommune merke. Vi må husholdere bedre, vi må prioritere strengere, vi må rasjonalisere og vi må bli smartere. Men la det ikke være noen tvil om at vi fortsatt skal levere gode tjenester til innbyggerne i Gjesdal. Om vi løfter sammen, og drar lasset sammen, slik vi er vant til å gjøre, tror jeg vi som lokalsamfunn kan komme styrket ut av den relativt krevende situasjonen vi står i nå.

Gjesdal kommune har blitt lagt merke til for sin offensive holdning til det som internasjonalt kalles Smart City. Vi har fått ros for at vi tør å gå foran og satse smart. Mange andre kommuner har villet lære av det vi gjør i Gjesdal. Kanskje er dette med CITY litt bakvendt, vi er jo ikke noen city, altså storby, vi er jo ikke en by engang. Men dere; det er ikke dumt å være smart. Egentlig er dette ganske enkelt. Å være en smart kommune, et smart tettsted eller et smart lokalsamfunn, handler om å organisere kommunen og samfunnet på en måte som er bærekraftig. Det vi gjør må ikke bare kunne tåle dagens lys, det må også tåle tidens tann. Vi må ikke forbruke ressurser, innføre ordninger eller planlegge på en måte som skaper trøbbel for våre etterkommere. Snarere tvert imot. Vi må tenke slik fornuftige bønder alltid har gjort, i et generasjonsperspektiv. Den dyktige bonden etterlater gardsbruket til sine etterkommere i en bedre stand enn han eller hun overtok det. Slik må vi som innbyggere, ansatte og politikere også tenke.

Vi må dessuten lære oss til å bruke moderne teknologi slik at hver enkelt av oss, både innbyggere og ansatte, får løst oppgavene bedre, mer nøyaktig og slik at vi både bruker mindre tid og ressurser. I de nærmeste årene vil dere få se smarte styringssystemer som gjør at vi sparer penger på lys og oppvarming og smarte digitale løsninger som gjør det mye enklere å kommunisere med kommunen. Vi vil få trådløst nett i sentrum, ny kraftturbin og energisentraler i sentrum som tar i bruk den fossekraften Ole Nielsen kjøpte rettighetene til i 1870. Dere vil se nye måter å komme seg frem på. El-sykler og el-biler er kjent, det vil komme ladestasjoner til dette i Ålgård. Om noen år kan vi få borgerbuss. Da stiller Kolumbus eller fylkeskommunen buss eller minibuss til rådighet, mens sjåførene stiller opp som frivillige. Slik vil vi kunne få en bydels- eller en pendelbuss som går i skyttel mellom de ulike boområdene i kommunen. Jeg tror vi får se nye teknologiske løsninger eller apper som gjør det mulig å kjøre sammen eller bli transportert på nye måter – ved at vi «kjøper» og «selger» eller «låner» og «låner ut» transport til og fra jobb, trening eller hva det skulle være. Kjære venner, jeg kan ikke skjønne annet enn at det er smart å være smart.

I Gjesdal kommune er vi opptatt av medvirkning og innbyggerdialog. Dette er også en del av de nye og smarte tenkemåtene, men det er også noe mer. I et demokrati som vårt er valg viktig. Hvert 4. år går vi til stemmelokalet for å velge inn de personene, på de listene, med de programmene vi har tro på. Det å slippe stemmeseddelen ned i valgurnen på valgdagen, er en ualminnelig viktig handling i et demokrati. Men demokratiet lever og skal leve mellom valg også. Det er derfor bruker- og innbyggermedvirkning er så viktig. Dette er den demokratiske pulsen mellom valgene. Vi har vært svært opptatt av å komme i dialog med dere innbyggere om viktige spørsmål som kommuneplan, sentrumsplan, det nye torget i sentrum og utforming av tjenestetilbudet i helse og omsorg. Vi har også prøvd å være kreative i måten å nå ut til innbyggerne på, for eksempel med stand på Amfi Ålgård. Men her kan vi bli enda flinkere. Kom gjerne med råd. Jeg lover at jeg skal være lutter øre. Det blir særlig viktig i tiden fremover å være i dialog med brukerne og innbyggerne i utformingen av eldreomsorgen. Jeg har sammen med Senior- og brukerråd tatt initiativ til medvirkningsseminar om dette.

Vi kommer til å fortsette som egen kommune. Det har kommunestyret i Gjesdal bestemt, og fylkesmannen gjennom sin tilråding stadfestet. Det har vært ført samtaler både med Bjerkreim, Sandnes og Forsand. Med de to første både samlet og hver for seg, med Bjerkreim kun bilateralt, som det heter på fint. Dette førte ikke frem. Slik jeg oppfatter innbyggerne i Gjesdal, er de fleste fornøyd med dette resultat, selv om noen nok kunne tenkt seg at Gjesdal inngikk i en større kommune. Selv er jeg tilfreds med utfallet. Gjesdalbuen har fremstilt dette på lederplass som en seier for lokaldemokratiet.

Kommunesenteret Ålgård er inne i en fin utvikling. Dette er ikke tilfeldig. Dette er resultat av fremsynte og dyktige næringslivsaktører som viser vilje til å investere, og en kommune som er åpen og ønsker å legge til rette for positiv utvikling. Norwegian Outlet åpnet med brask og bram i april. Selv åpnet vi Torgveien i høst. Ålgård menighet har et imponerende aktivitetsnivå i sin nye lokalkatedral i sentrum, og Stasjonen er blitt ungdomshus. I løpet av året åpner Lura turistheim i Lokstallen, og vi gjør torget ferdig. Allerede før Outlet’en sin virksomhet er statistikkfestet, viser tallene at Gjesdal er i tet når det gjelder handelsvekst. Dette er bra for Ålgård. Dette er bra for Gjesdal. Det betyr økte inntekter, flere arbeidsplasser og utvikling. Som ordfører jubler jeg for dette.

Når jeg ferdes rundt blant innbyggerne i kommunen, treffer jeg folk som er imponert over alt det som skjer hos oss for tiden. Mange er det. I sentrum har det skjedd så mye og så fort de siste årene at mange blir overrasket over hvor fort det går. Noen er skeptiske til at det største tettstedet i kommunen får for mye oppmerksomhet. Jeg kan forsikre dere om at vi som politikere er opptatt av å utvikle hele kommunen, at alle bygdene skal ha en positiv utvikling.

Når jeg har ærend, enten offisielt eller privat, til kommunens andre tettsteder og bygder, vel, så må jeg åpent innrømme og slå fast at jeg blir imponert, imponert av det blomstrende organisasjonslivet og aktivitetsnivået i Oltedal, Gilja og Dirdal og i bygdene for øvrig. Og selv om de ikke er like splitter nye i år som i fjor, så kommer jeg i tanker om at det satses også på bygdene i Gjesdal når jeg passerer den nye barnehagen i Oltedal og den nye idrettshallen i Dirdal.

Rådmannen, næringsansvarlige og jeg har gjort det til en vane årlig å besøke et antall store og små bedrifter i kommunen. I løpet av de siste årene har vi besøkt ganske mange bedrifter fra de største i kommunen som ASKO, Jæder Ådne Espeland AS og Gilje tre, via en mengde små og mellomstore bedrifter ned til de minste som Frafjord bilruter og Youtubefenomenet Leo Moracchioli. Vi har også besøkt en rekke landbruksbedrifter og møtt positive, kunnskapsrike og hardt satsende bønder. Vi har en landbruksnæring å være stolt av i Gjesdal. En næring som satser på framtiden som matprodusenter, skaper verdier og arbeidsplasser og pleier et fabelaktig flott kulturlandskap som NRK viste frem og skrøt av i sommerens regnvåte øyeBLINK med langløp gjennom fagre Gjesdal. Flere enn jeg ble rørt i øyekroken da vi så langløpet enten direkte eller på opptak. (I parentes bemerket; det var jo ikke alle som deltok på selve løpet.)

I alle taler, innlegg og skriverier er det innledningene og avslutningene som er vanskeligst. I år har avslutningen kommet av seg selv, rekende på en fjøl, ved at et av mine yndlingsdikt, av en av mine yndlingsforfattere, av NRK ble kåret til Norges beste dikt gjennom tidene. Så med disse ualminnelige velvalgte ord fra diktsamlingen «Dropar i austavind» fra 1966 av ulvikingen Olav H. Hauge vil jeg ønske dere alle et godt nytt år ved å deklamere Hauges lyriske fremtidshåp.

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg

at hjarta skal opna seg

at dører skal opna seg

at berget skal opna seg

at kjeldor skal springa –

at draumen skal opna seg,

at me ein morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.»