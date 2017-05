Mangler pollenmålinger fra Stavanger

- Jeg vil ikke definere situasjonen som kritisk, ikke ennå, men det er klart det er synd at vi ikke får inn data fra dette området i denne perioden, sier assisterende generalsekretær i NAAF, Bo Gleditsch, i en pressemelding.

Pollenfellen har tidligere stått på Stavanger lufthavn, Sola hvor Avinor har bistått med å hente ut og formidle pollenfangsten, men denne løsningen blir ikke videreført.

Norges Astma- og Allergiforbund er nå på jakt etter andre aktører som kan utføre det samme arbeidet, men foreløpig har de ikke fått landet en avtale.

- Vi har forhørt oss med Stavanger kommune om et samarbeid, men det er avgjørende at løsningene vi eventuelt enes om nå, er både langsiktige og forutsigbare, så vi er nødt til å la prosessen ta den tiden den tar, sier Gleditsch.

Kraftig spredning av bjørkepollen

Inntil NAAF har fått på plass en ny avtale for pollenfellen i Stavanger, er de nødt til å basere varslene sine på andre distrikter.

Normalt varsler de pollenspredningen basert på reelle målinger. Nå, når fellen ikke er operativ, er målingene derimot basert på målinger i andre distrikter, samt værdata og historisk kunnskap. Dette gjør de for å sikre at pollenallergikere ikke står uten et varslingstilbud nå i bjørkepollensesongen, opplyser Gleditsch.

- Vi håper å få fellen operativ igjen så raskt som mulig, sier Gleditsch.

Denne uken varsles det kraftig bjørkepollenspredning i Rogaland, mens det er beskjeden spredning av salixpollen.

40 år med pollendata

Målingene fra pollenfellene brukes for å vurdere hvilke typer pollen som skal varsles, samt for å følge utviklingen av nye, og potensielt allergene, plantetyper i Norge.

I tillegg brukes dataene for å sammenlikne pollenspredningen de siste 40 årene. Dataene brukes også til å vurdere helseeffekten spredningen har over tid, samt til å påvise hvordan pollenspredningen påvirkes av global oppvarming.

