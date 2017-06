Ifølge Stavanger universitetssjukehus (SUS) ble mannen erklært død klokken 16.45 onsdag.

De pårørende er varslet.

Mannen kom i klem under en dumper under arbeid i Sofie Steinnes veg i Klepp i 12-tiden onsdag formiddag. Han ble tatt hånd om av nødetatene og kjørt til sykehus.

Klokken 13.05 meldte SUS at mannen var kritisk skadet og at tilstanden var ustabil. Klokken 17.15 meldte politiet at mannen døde av skadene.

Politiet etterforsker saken sammen med Arbeidstilsynet.