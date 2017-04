Klokken 18.13 rykket nødetatene ut til Breivik i Stavanger etter melding om en mann som hadde havnet i sjøen.

Fire minutter seinere kunne en politipatrulje bekrefte at mannen var hentet opp av sjøen, kald, men uskadet. Han opplyste at han hadde falt i sjøen ved et uhell under inspeksjon av en fritidsbåt.

Mannen lå i vannet rundt 10 minutter før han ble hentet opp.